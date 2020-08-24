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Трампа официально выдвинули кандидатом на пост президента США

19:30, 24.08.2020
Трампа официально выдвинули кандидатом на пост президента США
Фото: flickr.com

Республиканская партия официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост президента страны, голосование съезда прошло в прямом эфире.

Трамп набрал необходимые 1276 голосов делегатов, пишет RT.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным соперником американского лидера будет демократ Джо Байден.

Известный журналист-американист Михаил Таратута рассказал «Реальному времени» о предвыборной гонке в США и о шансах Байдена одержать победу над Трампом.

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