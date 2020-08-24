Трампа официально выдвинули кандидатом на пост президента США
Республиканская партия официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост президента страны, голосование съезда прошло в прямом эфире.
Трамп набрал необходимые 1276 голосов делегатов, пишет RT.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным соперником американского лидера будет демократ Джо Байден.
Известный журналист-американист Михаил Таратута рассказал «Реальному времени» о предвыборной гонке в США и о шансах Байдена одержать победу над Трампом.
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