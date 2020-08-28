В Казани пройдет флешмоб гармонистов

В Казани 30 августа пройдет флешмоб гармонистов. Более 100 гармонистов из 43 районов Татарстана выступят на XXXV Республиканском празднике народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!», сообщает Министерство культуры Татарстана.

Праздник народного творчества начнется на площади перед ТГАТ имени Камала в 11:00, пройдет через улицу Баумана и поднимется к площади 1 Мая. Виртуозные гармонисты сыграют полюбившиеся всем народные песни.

Организатором мероприятия выступает Министерство культуры Татарстана, Всемирный конгресс татар и ГБУ «Республиканский центр внедрения инноваций и развития традиций в сфере культуры».

