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В Юдино реконструируют площадь перед ДК Железнодорожников

06:40, 26.02.2020
В Юдино реконструируют площадь перед ДК Железнодорожников

Творческая группа при мэрии Казани опубликовала эскизы обновления площади в казанском поселке Юдино. Эскиды обпубликованы в Инстаграм.


По словам создателей проекта, они ориентировались на исторический контекст, в котором формировалось поселение, архитектурный стиль послереволюционной эпохи и тему железной дороги, дабы воссоздать неповторимый дух места.

С помощью соцопроса команда выяснила потребности жителей: восстановление фонтана, удобная детская зона, воссоздать сиреневый сад. Разработчики наедятся, что площадь станет центром притяжения людей и местом проведения мероприятий по выходным и праздникам.

Общество Татарстан
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