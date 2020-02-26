В Юдино реконструируют площадь перед ДК Железнодорожников

Творческая группа при мэрии Казани опубликовала эскизы обновления площади в казанском поселке Юдино. Эскиды обпубликованы в Инстаграм.



По словам создателей проекта, они ориентировались на исторический контекст, в котором формировалось поселение, архитектурный стиль послереволюционной эпохи и тему железной дороги, дабы воссоздать неповторимый дух места.

С помощью соцопроса команда выяснила потребности жителей: восстановление фонтана, удобная детская зона, воссоздать сиреневый сад. Разработчики наедятся, что площадь станет центром притяжения людей и местом проведения мероприятий по выходным и праздникам.



