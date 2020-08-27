«Пятерочка» открыла новый логистический центр в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане открылся новый распределительный центр торговой сети «Пятерочка». Он стал вторым в республике — первый уже работает в Зеленодольске. Торжественное открытие состоялось 26 августа с участием премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина и генерального директора торговой сети «Пятерочка» Сергея Гончарова. Центр, площадью около 18 тысяч кв. метров, включает в себя сухой и алкогольные склады, а также зоны для хранения продукции категории fresh, фруктов и овощей. Согласно проектной мощности, грузооборот комплекса 1 500 тонн в сутки.

«Открытие РЦ «Елабуга» — значимый шаг для создания бесперебойной цепочки поставок в стратегически важном для нас регионе. Сейчас в Татарстане работает более 700 магазинов «Пятерочка». Этот логистический центр будет обслуживать не только магазины в республике, но и в соседней Удмуртии», — отметил генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров. Он также поблагодарил руководство Татарстана за помощь в запуске комплексов.

На данный момент по всей республике в магазинах «Пятерочка» работают более 10 700 человек. Запуск нового распределительного центра позволил обеспечить Елабугу 250 рабочими местами.

Открытие логистического комплекса позволит не только увеличить долю местных производителей в магазинах сети, но и даст им возможность расширить географию своих продаж. При выходе на полную мощность РЦ будет обслуживать около 500 поставщиков.

«В наших магазинах в Татарстане доля местных производителей превышает 30%. Благодаря сотрудничеству с локальными партнерами мы сокращаем цепочку поставок, сроки доставки в магазины, повышаем качество и сохраняем свежесть продуктов, удерживая низкие цены, которыми славится «Пятерочка», — рассказал генеральный директор торговой сети Сергей Гончаров.





