Авдонина рассказала, как пройдет День республики в Татарстане

Фото: Ксения Жаркова

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как пройдет День республики. Заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина сообщила, что Роспотребнадзор не планирует усилить или ослабить существующие правила.

«На открытых площадках допускается [присутствие] не более 100 человек, а на закрытых должны находиться не более 50 человек. Будут все те же самые меры профилактики, которые у нас используются: это термометрия и масочный режим, поэтому пока ничего особенного не ожидается», — сказала Авдонина.

Ранее Авдонина сообщала, что массовые мероприятия могут быть разрешены, но с учетом мер профилактики.

