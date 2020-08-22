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Авдонина рассказала, как пройдет День республики в Татарстане

12:26, 22.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Авдонина рассказала, как пройдет День республики в Татарстане
Фото: Ксения Жаркова

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как пройдет День республики. Заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина сообщила, что Роспотребнадзор не планирует усилить или ослабить существующие правила.

«На открытых площадках допускается [присутствие] не более 100 человек, а на закрытых должны находиться не более 50 человек. Будут все те же самые меры профилактики, которые у нас используются: это термометрия и масочный режим, поэтому пока ничего особенного не ожидается», — сказала Авдонина.

Ранее Авдонина сообщала, что массовые мероприятия могут быть разрешены, но с учетом мер профилактики.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:54
    так и вижу 100 человек на набережной) и перед рамками тысячи 2, которые будут стоять и ждать пока те 100 человек нагуляются)
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