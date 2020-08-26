Ко Дню Татарстана на фасаде здания КФУ появится новый мурал

Ко Дню Республики и Дню города в центре Казани на фасаде здания Казанского федерального университета (Московская, 45) появится новый мурал. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

На рисунке будет изображен ремесленник, олицетворяющий силу и мудрость народа Татарстана. Новый мурал станет подарком к 100-летию ТАССР от АНО «Россия — страна возможностей» в рамках проекта «Культурный код». Его создаст Рустам QBic.

Ранее в Казани рядом с Ленинской дамбой появился мурал с изображением людей, плывущих в лодке навстречу солнцу.

