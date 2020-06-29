Эксперт рассказал, почему стоит отключать геолокацию на смартфоне

Геолокацию на смартфонах стоит отключить или хотя бы ограничить доступ к ней со стороны приложений, а также операционной системы гаджета, если человек беспокоится сбором своих личных данных.

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко пояснил, что приложения обмениваются информацией о рекламных предпочтениях пользователя, которые формируются исходя из полученных данных из разных источников — в том числе и геолокации.

Например, если человек находится на Красной площади и заходит в Instagram, то приложение может передать эту информацию другим приложениям-партнерам. Гриценко отметил, что доступ того или иного приложения к геолокации можно ограничить, и тогда эта информация собираться не будет.

Также эксперт рассказал, что отключение геолокации в настройках смартфона поможет увеличить время работы смартфона от аккумулятора. При этом Гриценко посоветовал так не делать, поскольку современные устройства используют алгоритмы, которые собирают информацию о геолокации лишь в некоторые промежутки времени при работе в фоновом режиме, что положительно сказывается на времени работы аккумулятора, только если речь не идет об использовании навигаторов, пишет «Прайм».

Эксперт посоветовал внимательнее ознакомиться с настройками приватности устройства: каким сервисам разрешается отслеживать свое местоположение, а каким — нет.

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