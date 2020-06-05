До начала учебного года «Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ

До 1 сентября 2020 года ПАО «Таттелеком» построит волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и осуществит монтаж оборудования для обеспечения высокоскоростного доступа к интернету в 1078 школах и учреждениях среднего профессионального образования Татарстана.



Так, 556 образовательных учреждений получат доступ по ВОЛС в рамках проекта подключения социально значимых объектов (СЗО) к интернету по национальной программе «Цифровая экономика РФ». Также доступ к интернету по оптике получат 54 объекта органов муниципальной власти и три объекта Росгвардии. Таким образом, всего в 2020 году в ходе исполнения ПАО «Таттелеком» госконтракта по подключению СЗО к сети Интернет высокоскоростной доступ к Сети в Татарстане получат еще 613 учреждений.

В августе 2019 года между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Таттелеком» был подписан государственный контракт, согласно которому компания до конца 2021 года построит ВОЛС до 1913 социально значимых объектов на территории Татарстана. По условиям контракта с ведомством, объекты, подключение которых осуществляется в 2020 году, необходимо сдать до 30 сентября. Однако «Таттелеком» собирается завершить все работы по подключению учреждений образования до начала учебного года. На 4 июня уже более чем до 90% объектов построены волоконно-оптические линии связи, начались работы на местах по монтажу и настройке оборудования.

Еще до 522 школ и учреждений среднего профессионального образования, где ранее использовалось подключение к Интернету по технологии ADSL (с использованием медных линий связи) либо доступ к Сети отсутствовал, «Таттелекомом» будут построены волоконно-оптические линии связи. Финансирование проекта целиком осуществляется АО «Связьинвестнефтехим», сообщает пресс-служба компании.

«Таттелеком» в конце апреля вошел в перечень системообразующих организаций из отраслей информации и связи, которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку.