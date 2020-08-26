Почти треть родителей возьмут на работе выходной 1 сентября
Почти треть родителей школьников возьмут на работе выходной 1 сентября. Такие данные представили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
По результатам опроса, 3% родителей планируют взять выходной или отпуск на 1 сентября. Еще 17% родителей хотят отпроситься, чтобы прийти на работу позже.
При этом чаще всего с работы отпрашиваются женщины, нежели мужчины (33% и 29% соответственно).
Больше половины респондентов не планируют отпрашиваться или брать выходной, передает RT.
Ранее министерство образования Татарстана направило в школы республики рекомендации по организации начала нового учебного года.
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