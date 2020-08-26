Казанские офисы МФЦ будут закрыты 30 августа в связи с праздниками

В казанских офисах МФЦ изменится график работы в связи с празднованием Дня города и Дня республики. 29 августа во всех офисах МФЦ рабочий день сократят на один час, а 30 августа офисы «Мои документы» будут закрыты. Об этом сообщается на сайте МФЦ.



Напомним, День Республики Татарстан является нерабочим праздничным днем. В этом году он выпадает на воскресенье. Дополнительный выходной в таком случае не предоставляется, поэтому 31 августа в Татарстане является рабочим днем.

Ранее офисы МФЦ закрывались на 3 дня в связи с празднованием Курбан-байрама.