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Казанские офисы МФЦ будут закрыты 30 августа в связи с праздниками

02:31, 26.08.2020
Казанские офисы МФЦ будут закрыты 30 августа в связи с праздниками
Фото: realnoevremya.ru

В казанских офисах МФЦ изменится график работы в связи с празднованием Дня города и Дня республики. 29 августа во всех офисах МФЦ рабочий день сократят на один час, а 30 августа офисы «Мои документы» будут закрыты. Об этом сообщается на сайте МФЦ.

Напомним, День Республики Татарстан является нерабочим праздничным днем. В этом году он выпадает на воскресенье. Дополнительный выходной в таком случае не предоставляется, поэтому 31 августа в Татарстане является рабочим днем.

Ранее офисы МФЦ закрывались на 3 дня в связи с празднованием Курбан-байрама.

Общество Татарстан
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