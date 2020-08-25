Татарстанца осудили в Москве за нападение на полицейского и покушение на убийство

Перовский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Татарстана Махмуджона Матмусаева за покушение на убийство и применение насилия в отношении полицейского, сообщает Генпрокуратура РФ.



Установлено, что 30 апреля этого года пьяный Матмусаев вступил в конфликт с 36-летним мужчиной, гражданином Киргизии. Действие происходило на кухне съемной московской квартиры на улице Вешняковской, в которой проживали оба мужчины. Матмусаев хотел убить соседа и ударил ножом в живот, однако тот заслонил место нанесения удара рукой и получил рану в ладонь. Нападавший ударил ножом в область бедра левой ноги, но сосед активно сопротивлялся, выбил нож из его рук и смог скрыться.

Около подъезда пьяного нападавшего задержал участковый. Однако в ответ на его требования проехать в отделение Матмусаев сорвал нагрудный знак с формы полицейского и ударил его по голове.

Матмусаева задержал прибывший наряд полиции.

Суд приговорил Матмусаева к 7 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Зеленодольске возбудили уголовное дело на пьяного водителя, напавшего на инспектора ГИБДД.