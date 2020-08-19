В Зеленодольске возбудили уголовное дело на пьяного водителя, напавшего на инспектора ГИБДД

В Зеленодольске нетрезвый водитель «Мерседеса» напал на инспектора ГИБДД, в результате чего сотрудника полиции с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По данным МВД по РТ, инспектор заметил автомобиль «Мерседес», который вилял из стороны в сторону. Полицейские решили остановить машину, однако водитель лишь увеличил скорость.

Спустя время автомобиль заблокировали и остановили. За рулем иномарки находился 29-летний мужчина, от которого чувствовался сильный запах алкоголя. Инспектор потребовал пройти в патрульный автомобиль для проведения освидетельствования на факт опьянения. Но нарушитель отказался это делать и попытался скрыться. Сотрудник ГИБДД попытался успокоить буяна, но мужчина напал на него. В это время на место происшествия прибыли два экипажа ППС. Они задержали нападавшего, применив физическую силу и спецсредства.

В отношении задержанного составили административные протоколы статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», а также возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



На прошлой неделе в Набережных Челнах водитель, преследуемый полицейскими, несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения. Автоинспекторам пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать водителя.

