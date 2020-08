Грета Тунберг объявила о возвращении в школу

Шведская эко-активистка Грета Тунберг объявила, что возвращается в школу. Она возобновит учебу после перерыва, сделанного на год.

«Мой свободный от школы год закончен, так чудесно наконец снова вернуться в школу», — написала Грета в Twitter.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI