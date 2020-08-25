На выставке «Армия-2020» показали рясы для войсковых священников

В Подмосковье на выставке «Армия-2020» Минобороны РФ представило форменные рясы для войсковых священников. Среди моделей есть парадные и полевые варианты.

Священнослужители, приписанные к войсковым соединениям, получат стилизованные под военную форму рясы, передает телеканал ОТР. На них предусмотрены нашивки с именем и саном, а также другие опознавательные знаки.

Также были замечены «воинские свечи» цвета хаки и другая церковная атрибутика.