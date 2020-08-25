На выставке «Армия-2020» показали рясы для войсковых священников
В Подмосковье на выставке «Армия-2020» Минобороны РФ представило форменные рясы для войсковых священников. Среди моделей есть парадные и полевые варианты.
Священнослужители, приписанные к войсковым соединениям, получат стилизованные под военную форму рясы, передает телеканал ОТР. На них предусмотрены нашивки с именем и саном, а также другие опознавательные знаки.
Также были замечены «воинские свечи» цвета хаки и другая церковная атрибутика.
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На открывшемся сегодня «Армия-2020» представили военно-полевые рясы для священнослужителей, а также «воинские свечи» Минобороны и другую церковную атрибутику.— Независимый взгляд (@zgldz) August 24, 2020
Свечи войсковые восковые! pic.twitter.com/lATF5Tc3Do
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