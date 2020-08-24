В Казани будут судить мужчину, избившего своего отца из-за детских обид

В Казани будут судить 32-летнего мужчину, который избил своего пожилого отца за детские обиды. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Все произошло 11 июня в Кировском районе Казани. Мужчина с отцом распивал алкоголь. Во время застолья они поссорились, завязалась драка. Сын нанес отцу не менее 8 ударов кулаками по лицу и голове, а также один удар ногой в область грудной клетки.

Потерпевший получил переломы носовой перегородки, носовых костей и ребер.

Обвиняемый мужчина во всем признался и объяснил, что они поссорились из-за обид, связанных с нехваткой внимания и воспитания в детстве, так как родители обвиняемого в разводе.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Казани на видео сняли драку двух семейных пар.