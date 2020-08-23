«Салават Юлаев» одолел СКА и занял 3-е место на Кубке чемпионов в Казани
«Салават Юлаев» по буллитам обыграл питерский СКА в матче за третье место на Кубке чемпионов в Казани.
На протяжении встречи команды трижды обменивались заброшенными шайбами. В итоге победителя матча пришлось определять в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались уфимцы.
В составе «Салавата Юлаева» 3 (2+1) набранными очками отметился нападающий Маркус Гранлунд.
Таким образом, команда Томи Ламсы заняла третье место на Кубке чемпионов в Казани.
СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 3:4ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 (08:30) — Иван Морозов (Кирилл Марченко, Василий Подколзин);
1:1 (26:58) — Маркус Гранлунд (Евгений Лисовец, Тему Хартикайнен);
1:2 (32:53) — Маркус Гранлунд (Эдуард Гиматов, бол.);
2:2 (38:41) — Кирилл Марченко;
2:3 (41:21) — Тему Хартикайнен (Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен, бол.);
3:3 (49:33) — Эмиль Галимов (Динар Хафизуллин, Виктор Антипин);
3:4 (65:00) — Тему Хартикайнен (победный буллит).
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