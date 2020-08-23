Apple разработала для правительства США секретный гаджет

Корпорация Apple разрабатывала секретный гаджет для правительства США, заявил бывший инженер компании Дэвид Шрайер.

По его словам, в 2005 году руководитель отдела iPod Software сообщил ему, что Шрайер вместе со специалистами из Министерства энергетики будет разрабатывать особый медиапроигрыватель. Начальник инженера подчеркнул, что тот больше никогда в жизни не увидит этих людей.

В корпорации о данном проекте знали лишь четыре человека. Документов по разработкам не было, все обсуждалось якобы лично.

Напарниками Шрайера оказались работники компании Bechtel — крупного оборонного подрядчика Министерства энергетики. Инженерам надо было сделать так, чтобы гаджет незаметно мог записывать данные. При этом внешне устройство ничем не должно отличаться от обычного iPod.

Шрайер помог сотрудникам Bechtel в части информации, касавшейся программного обеспечения iPod. Но, рассказал инженер, он никогда не видел оборудования, которое должно было осуществлять запись данных.

Разработчики секретного устройства решили создать на гаджете дополнительный раздел на диске для хранения информации. Если бы кто-то посторонний подключил такой секретный гаджет к компьютеру, то он бы не увидел этого раздела. Также Шрайер утверждает, что его напарники установили на iPod оборудование, похожее на счетчик Гейгера, передает портал TidBITS.

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