Bloomberg: в Apple готовятся продавать свои сервисы в пакете

Apple готовится запустить проект Apple One, который позволит клиентам приобретать пакеты услуг. Предполагается, что они будут дешевле.

Представить этот проект компания может уже в октябре, во время презентации новых iPhone, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По предварительным данным, базовый пакет будет включать сервисы Apple Music и Apple TV+. Кроме него клиенты смогут приобретать более дорогие варианты, в которые добавятся Apple Arcade, новостной Apple News+, а также расширенное облачное хранилище iCloud.

По словам источников, Apple также готовит новую подписку на сервис виртуального фитнеса, которым можно будет пользоваться как с iPhone и iPad, так и через Apple TV. Этот сервис, вероятно, войдет в наиболее дорогой пакет наряду с другими услугами Apple.

Ранее сообщалось, что компания из Купертино перенесла презентацию iPhone с сентября на октябрь.