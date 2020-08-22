Челнинец поймал 56-килограммового сома — фото

Житель Набережных Челнов Марсель Гилманов поймал 56-килограммового сома. Своим уловом он поделился в социальных сетях.

По его словам, сначала рыбу не удавалось поднять со дна, но спустя полчаса сом начал «сдаваться» и выплыл на поверхность. Поднять улов на лодку Марселю помог его отец.

Ранее сообщалось о задержанном в Татарстане браконьере, выловившем сетями 30 рыб. ЕМу грозит штраф до 300 тыс. рублей.