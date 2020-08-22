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Челнинец поймал 56-килограммового сома — фото

23:28, 22.08.2020
Челнинец поймал 56-килограммового сома — фото
Фото: vk.com/chelny.rybaki

Житель Набережных Челнов Марсель Гилманов поймал 56-килограммового сома. Своим уловом он поделился в социальных сетях.

По его словам, сначала рыбу не удавалось поднять со дна, но спустя полчаса сом начал «сдаваться» и выплыл на поверхность. Поднять улов на лодку Марселю помог его отец.

Ранее сообщалось о задержанном в Татарстане браконьере, выловившем сетями 30 рыб. ЕМу грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Общество Татарстан
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