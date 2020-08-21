Судью из Казани Юрия Глазова рекомендовали на должность заместителя председателя Верховного суда РФ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ Юрия Глазова.

Он стал единственным, кто подал документы на должность заместителя председателя Верховного суда РФ — председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Юрий Глазов с 2013 года возглавляет Арбитражный суд Поволжского округа, который находится в Казани.

Он родился 30 марта 1962 года в Курске. Окончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского по специальности «Правоведение» в 1987 году. В судебной системе Глазов работает с 1990 года.