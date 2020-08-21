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Греф подтвердил причастность Сбербанка к созданию вакцины от коронавируса

14:41, 21.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Греф подтвердил причастность Сбербанка к созданию вакцины от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на пресс-конференции подтвердил причастность «дочки» крупнейшего российского банка к созданию вакцины от коронавируса:

«Да, это «дочка» создавалась как проектный офис по созданию вакцины и своей главной целью имеет именно это. Да, мы финансируем создание вакцины и эту дочернюю компанию».

Объем финансирования Греф не назвал.

ЭкономикаБанкиОбществоМедицина
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