Греф подтвердил причастность Сбербанка к созданию вакцины от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на пресс-конференции подтвердил причастность «дочки» крупнейшего российского банка к созданию вакцины от коронавируса:

«Да, это «дочка» создавалась как проектный офис по созданию вакцины и своей главной целью имеет именно это. Да, мы финансируем создание вакцины и эту дочернюю компанию».



Объем финансирования Греф не назвал.