Выпускница из Казани рассказала, как сдала информатику и математику на 100 баллов — видео

Фото: скриншот

Выпускница физико-математического лицея Казани Алиса Кушаева сдала ЕГЭ по информатике и физике на 100 баллов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



«Удача не имеет первостепенного значения. Важнее умение сконцентрироваться и разбираться во всех темах», — считает она.

Девушка еще не определилась с будущей профессией, но уверена, что свяжет ее с математикой. Любовь к этому предмету привила классная руководительница.

Учитель математики лицея № 131 Елена Бородова преподает в школе 17 лет и считает, что успешно сдать ЕГЭ могут те, кто умеет брать себя в руки. Многие дети, по ее словам, которые могли бы получить аналогичный результат, не справились с нервами и решали совсем другую задачу.



Девушка подала документы в КФУ на направление «Математика в цифровой экономике».

В Татарстане 17 выпускников получили 100 баллов на двух единых государственных экзаменах.

