В Казанском Кремле пройдет выставка «Первые лица республики»

Завтра, 21 августа, в Казанском Кремле откроется баннерная выставка «Первые лица республики», посвященная 100-летию ТАССР. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На выставке можно ознакомиться с общественно-политической деятельностью председателя Ревкома Татарской АССР в 1920 году Сахиб-Гарея Саид-Галиева, председателя ТатЦИКа в 1920—1921 годах Бурхана Мансурова, первого секретаря Татарского обкома КПСС в 1960—1979 годах Фикрята Табеева, а также первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, действующего главы РТ Рустама Минниханова.

Напомним, что 30 августа в Казанском Кремле в рамках фестиваля Tat Cult Fest пройдет выставка арт-объектов, посвященных 100-летию ТАССР.

