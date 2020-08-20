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Политолог выразил обеспокоенность, что в ситуацию в Белоруссии могут вмешаться другие государства

15:46, 20.08.2020
Политолог выразил обеспокоенность, что в ситуацию в Белоруссии могут вмешаться другие государства
Фото: wikipedia.org / Homoatrox

Президент Центра политического анализа и безопасности Святослав Андрианов выразил обеспокоенность тем, что в ситуацию в Белоруссии могут вмешаться другие государства.

В беседе с RT спикер заявил, что передача власти Координационному совету оппозиции нелигитимна:

«На наш взгляд, там должно все происходить исключительно в рамках Конституции республики и международного права. То есть мы бы не хотели допускать нарушения конституционного права жителей Белоруссии и международного права».

Также он отметил, что протесты должны проводиться в рамках закона.

Ранее в Белоруссии в отношении Координационного совета оппозиции возбудили уголовное дело.

Общество Татарстан
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