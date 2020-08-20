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В Татарстане устанавливается новый порядок назначения на должность прокуроров

11:25, 20.08.2020
В Татарстане устанавливается новый порядок назначения на должность прокуроров
Фото: realnoevremya.ru

На 12-м заседании Госсовета РТ был рассмотрен проект закона «О признании утратившим силу Закона Республики Татарстан «О порядке согласования кандидатуры для назначения на должность Прокурора Республики Татарстан».

«Законопроект направлен на приведение законодательства Татарстана в соответствие с поправками в Конституцию РФ. Согласно поправкам, устанавливается новый порядок назначения на должность прокуроров субъектов РФ. Теперь прокуроры субъектов РФ назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом РФ», — объяснил прокурор республики Илдус Нафиков.

Один из присутствоваших депутатов отметил: «Возвращается к ленинской форме», сообщает корреспондент «Реального времени».

При голосовании 1 депутат проголосовал против, 3 воздержалось, но большинство проголосовало за.

Общество Татарстан
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