Ак Барс Банк расширяет возможности в интернет-банке для бизнеса

Ак Барс Банк постоянно улучшает качество своих сервисов и расширяет функционал дистанционных каналов обслуживания. У пользователей интернет-банка «Ак Барс Бизнес Драйв» появился онлайн-консультант и электронно-цифровая подпись на носителе «Рутокен».



Онлайн-чат с консультантом банка позволит получить информацию по банковским продуктам и услугам и оперативно решить возникшие у клиента вопросы и проблемы. А с помощью электронно-цифровой подписи на носителе «Рутокен» клиенты могут подписывать несколько платежных поручений сразу одним кликом в системе. Ранее «Ак Барс Бизнес Драйв» работал только с облачной подписью Pay Control.

«Ак Барс Бизнес Драйв» (16+), по версии аналитического агентства Markswebb, входит в топ-3 самых эффективных интернет-банков для малого бизнеса. Система обеспечивает комфортное взаимодействие предпринимателя с банком как в мобильном приложении, так и в web-интерфейсе: клиент может легко контролировать счета, быстро создавать

платежные поручения и получать выписки. Кроме того, в интернет-банк интегрированы сервисы для эффективного ведения бизнеса. Например, онлайн-бухгалтерия, сервис проверки контрагентов, сервис проверки блокировки счета по 115-ФЗ.

ПАО «Ак Барс Банк»



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