В Казани на два месяца закроют тротуар на улице Чистопольской

Исполком Казани распорядился перекрыть тротуар по улице Чистопольской. Участок пешеходной дороги будет закрыт более двух месяцев.

Согласно сообщению на сайте мэрии татарстанской столицы, ограничение будет действовать с 29 августа до 1 ноября.

Перекрыть планируется участок тротуара от дома №86/10 по ул. Чистопольской в сторону дома №70 по ул. Сибгата Хакима.