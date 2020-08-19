В Казани на мосту через Монастырскую протоку проложили трамвайные рельсы

В Казани продолжается строительство второго этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке от ул. Борисковской до ул. Технической. На прошедшей неделе на мосту через Монастырскую протоку проложили трамвайные рельсы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



Также завершена прокладка коммуникаций под пролетами моста. Это позволило дорожникам приступить к устройству проездов под мостом для дальнейшего перепуска движения по постоянной схеме на местных проездах по улицам Прибрежной, Горийской и Запорожской.

Строительство участка дороги в 1,222 км осуществляется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее на первом этапе Большого Казанского кольца, на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской, завершили строительно-монтажные работы. Участок получил положительное заключение Инспекции государственного строительного надзора Татарстана.

