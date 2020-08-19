Казанский суд посадил автомойщика, который обокрал авто клиента

В Казани вынесли приговор 25-летнему работнику автомойки. Кировский райсуд отправил его на год в колонию-поселение за кражу видеорегистратора из автомобиля Kia клиента, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Согласно приговору, преступление подсудимый совершил на рабочем месте в сентябре прошлого года. Владелец авто обнаружил пропажу и обратился в полицию, оценив ущерб в 28 тысяч рублей.

В ходе следствия автомойщик полностью признал вину и частично погасил ущерб.