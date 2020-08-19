СКР займется расследованием гибели российского генерала в Сирии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к родственникам погибшего в Сирии генерала и его раненных сослуживцев. Он пообещал, что ведомство займется расследованием нападения на российских военных.

В сообщении СК подчеркивается, что каждое преступление против российских военных на территории Сирии расследуется «тщательным образом».

«Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — передает слова Бастрыкина пресс-служба Следкома.

Накануне в Сирии боевики подорвали одну из машин российской автоколонны. В результате погиб генерал-майор ВС РФ. Еще двое военных получили ранения.