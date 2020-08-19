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СКР займется расследованием гибели российского генерала в Сирии

08:21, 19.08.2020
СКР займется расследованием гибели российского генерала в Сирии
Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к родственникам погибшего в Сирии генерала и его раненных сослуживцев. Он пообещал, что ведомство займется расследованием нападения на российских военных.

В сообщении СК подчеркивается, что каждое преступление против российских военных на территории Сирии расследуется «тщательным образом».

«Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — передает слова Бастрыкина пресс-служба Следкома.

Накануне в Сирии боевики подорвали одну из машин российской автоколонны. В результате погиб генерал-майор ВС РФ. Еще двое военных получили ранения.

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