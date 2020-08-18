Новости спорта

20:34 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» Слуцкого ни разу не выиграл в 3 матчах РПЛ, набрав 1 очко

20:10, 18.08.2020
«Рубин» Слуцкого ни разу не выиграл в 3 матчах РПЛ, набрав 1 очко
Фото: vk.com/fcrk

«Рубин» в гостевом матче проиграл «Сочи» (2:3) в рамках 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Команда под руководством Леонида Слуцкого набрала лишь 1 очко в трех стартовых турах сезона-2020/21, ни разу не выиграв в этих матчах.

Ранее казанцы уступили дома московскому «Локомотиву» (0:2) и сыграли вничью с «Уралом» (1:1).

Ранее «Рубин» объявил о переходе трех новичков — вратаря Никиты Медведева, защитника Георгия Зотова и полузащитника Хван Ин Бома.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем