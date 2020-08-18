«Рубин» Слуцкого ни разу не выиграл в 3 матчах РПЛ, набрав 1 очко
«Рубин» в гостевом матче проиграл «Сочи» (2:3) в рамках 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Команда под руководством Леонида Слуцкого набрала лишь 1 очко в трех стартовых турах сезона-2020/21, ни разу не выиграв в этих матчах.
Ранее казанцы уступили дома московскому «Локомотиву» (0:2) и сыграли вничью с «Уралом» (1:1).
Ранее «Рубин» объявил о переходе трех новичков — вратаря Никиты Медведева, защитника Георгия Зотова и полузащитника Хван Ин Бома.СпортФутбол Татарстан
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