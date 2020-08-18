День Лениногорска и визиты татарстанских министров: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 18 августа

Сегодня в Лениногорске отмечается День города. Глава района Рягат Хусаинов поздравил жителей с праздником, пожелал единства и дружбы лениногорцам и процветания городу. В свой день Лениногорск принял эстафету флага 100-летия ТАССР.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин принял участие в совещании комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, которое прошло в Апастовском районе республики.





Сегодня же в Апастово приехал автобус «Время молодых». Глава района Равиль Хисамутдинов вместе с министром молодежи Татарстана Дамиром Фаттаховым посмотрели презентации проектов местной молодежи. Лучшие из них получили поддержку Минмола РТ и местной администрации.

А руководитель Бугульминского района Линар Закиров принял у себя министра спорта республики Владимира Леонова. Визит главы спортивного ведомства он показал в видео. Подписчики отметили успехи Закирова в улучшений спортобъектов города, а один из них даже вспомнил мем : «Есть мем. Москва хорошеет при Собянине. Реально Бугульма становится лучше. Спасибо», — написал один из пользователей.

Татьяна Леухина