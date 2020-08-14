Татарстанцам из Дубая, которые не отчитались о своем здоровье, дали последний шанс

Роспотребнадзор Татарстана выявил всех пятерых прибывших из Дубая, которые не загрузили анкеты на портале госуслуг.

«Со всеми мы еще раз все проговорили и дали до понедельника последний шанс, чтоб они загрузили на портал свои результаты и нам отчитались», — сказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

У людей, прибывших из Узбекистана, еще есть время на загрузку результатов на сайт госуслуг. Пока система находится в тестовом режиме.

«Мы видим, что наши граждане сознательно относятся к контролю после прибытия из-за границы, нам звонят с вопросами и бдительно подходят к вопросу контроля заболеваемости», — говорит Авдонина.

Пока Роспотребнадзор ведет консультативно-разъяснительную работу. Когда заработает регулярная система международных перелетов, ведомство будет в основном использовать только эту систему информирования на портале госуслуг.



Ранее сообщалось, что татарстанцев, прибывших из Дубая, отправили на обследование.

