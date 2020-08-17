Вылечившийся сын мэра Нижнекамска и портфели для первоклашек: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 17 августа

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин рассказал, что его сын Мурат вылечился от COVID-19. Молодой человек сообщил о своей болезни 9 августа и самоизолировался на даче.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров вручил будущим первоклашкам рюкзаки со всеми необходимыми для школы канцтоварами.

Сармановский район с рабочим визитом посетила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Глава района Фарит Хуснуллин поделился фотографиями со встречи министра с работниками культуры и с небольшого концерта.

Руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов проинспектировал ход работ на стадионе «Татнефть Олимп» и по благоустройству территории лицея №2 в Чистополе. Иванов показал подписчикам, на каком этапе работ находятся оба объекта.

В Камское Устье прибыл сегодня флаг 100-летия ТАССР. Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов, несмотря на то что обязательный перчаточный режим в республике отменен, решил не пренебрегать мерами безопасности и появился на празднике при всех средствах индивидуальной защиты.

Татьяна Леухина