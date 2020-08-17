Исмагилов покинул пост директора ФК «Нефтехимик»
Директор ФК «Нефтехимик» Айрат Исмагилов покинул свой пост, сообщается в системе «СПАРК».
По документам новым руководителем клуба значится Валерий Калачев. Ранее он занимал пост финансового директора.
Изменения внесены от 14 августа нынешнего года. В пресс-службе нижнекамского клуба не стали комментировать данные изменения.
Исмагилов был назначен директором «Нефтехимика» в сентябре 2017 года, заменив в этой должности Наиля Гизатуллина.СпортФутбол Татарстан
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