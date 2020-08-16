В Казани пройдут дни татарстанского кино

В Казани с 24 по 30 августа пройдут дни татарстанского кино, посвященные 100-летию ТАССР.

На протяжении недели зрители смогут посмотреть фильмы татарстанских кинематографистов, вошедшие в программу XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Национальный конкурс».

Дни татарстанского кино пройдут в кинотеатре «Мир». Мероприятие пройдет в формате мини-фестиваля, рассказала директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Дни татарстанского кино откроются премьерой — фильмом «Сумбуль» режиссеров Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева по произведению Зифы Кадыровой «Сагынырсың — мин булмам». Съемки киноленты проходили в Татарстане и Узбекистане, передает мэрия Казани.



Также зрителям покажут фильмы «Вопреки» (реж. Наиль Хайретдинов), «Танцуй в Углу» (реж. Солтан Сунгатуллин), «Апанаевская мечеть — жемчужина Казани» (реж. Амир Гатауллин) и другие.

Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщила об отмене проведения фестиваля мусульманского кино в этом году.