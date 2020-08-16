В Татарстане «Гелендваген» сгорел после столкновения с «семеркой» — фото

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В субботу, 16 августа, в Лениногорском районе Татарстана на трассе между Лениногорском и Бугульмой столкнулись Mercedes G-class и ВАЗ 2107. В результате немецкий внедорожник вылетел в кювет, перевернулся и загорелся.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Площадь возгорания составила 6 кв.м. Потушили огонь прибывшие на место пожарные.