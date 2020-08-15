Тренер «Рубина» Веретенников: «Обидно, что в двух домашних матчах набрали всего одно очко»

В отсутствии дисквалифицированного Леонида Слуцкого казанским «Рубином» в игре второго тура РПЛ против «Урала» (1:1) руководил его помощник, Олег Веретенников, который подвел итоги встречи:

— Почему не изменился стартовый состав по сравнению с прошлой встречей?

— Мы не совсем довольны остались игрой команды в прошлом матче, там были допущены две серьезные ошибки, когда соперник забивал голы. Но, в целом, претензий к игрокам не было. Поэтому решили не менять стартовый состав. Плюс у нас есть и дисквалифицированные, и травмированные игроки.

— Вы — лучший бомбардир в истории чемпионатов России, теперь впервые в качестве тренера вывели команду на поле в матче РПЛ. Какие-то особенные чувства были по этому поводу?

— Эмоций особых никаких не было. Все было подчиненно игре и подготовке к ней. В раздевалке я даже не задумывался об этом. Исполняющий обязанности главного тренера я или нет. Это действительно формальность. Я проделываю всю ту же работу, что и раньше, просто добавилось в обязанности общение с представителями СМИ.

— Заслуживает ли нарушение Меркулова второй желтой карточки?

— Сложно сказать, потому что все внимание было сосредоточенно на эпизоде с нарушением в штрафной площади.

— Как оцените старт «Рубина»: одно очко в первых двух матчах?

— Конечно, мы рассчитывали на большее. Не получилось сегодня взять три очка. На мой взгляд, наша команда была ближе к победе. И по сумме созданных моментов в чужой штрафной, и в целом. Обидно, что в двух домашних матчах набрали всего одно очко.

— В каком состоянии Олег Шатов? Сможет ли он сыграть в следующей игре?

— Ждем и его, и Сашу Зуева. В ближайшее время они должны войти в общую группу.

— Как оцените нападение «Рубина» в сегодняшней встрече?

— Я считаю, что и Игнатьев, и Деспотович провели хороший матч. У них были моменты. Жаль, что не забил Деспот, у него было два момента. Действовал в своем стиле — сначала мог забить в быстрой ответной атаке, а затем с углового. Чуть-чуть не попал в створ, — рассказал Веретенников.

Напомним, что «Рубин» в первых двух матчах нового сезона РПЛ имеет в своем активе одно поражение («Локомотиву» — 0:2) и одну ничью (против «Урала» — 1:1). Обе игры состоялись в Казани. В матче третьего тура казанцы сыграют в гостях, против «Сочи», во вторник, 18 августа.