В Минске на улицы вновь вышли протестующие

Белорусские протесты продолжились днем в субботу. В Минске граждане сходятся на площади Независимости.

На этот раз ни на площади Независмимости, ни на Пушкинской площади на этот раз нет ОМОНа или других силовиков, передает ТАСС.

На Пушкинскую приходят на траурный митинг в честь погибшего там протестующего. Это привело к многокилометровой пробке. Тысячи людей держат бело-красно-белые флаги, цветы. У некоторых небольшие написанные от руки плакаты, призывающие к прекращению насилия.