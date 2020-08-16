Сегодня в Татарстане ожидается дождливая погода и до +18 градусов
В воскресенье, 16 августа, в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Временами возможен небольшой дождь, утром местами сильный. В отдельных районах возможна гроза, утром туман.
Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +13°С до +18°С. В Казани прогнозируется 16—18 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +13°С до +17°С.Общество Татарстан
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