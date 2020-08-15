Kia представит в России новый кроссовер Sorento

Корейская компания Kia представит в России новое поколение кроссовера Sorento в четвертом квартале 2020 года.

Внешне автомобиль выполнен в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра»: передний бампер машины имеет большой воздухозаборник, широкую радиаторную решетку, а также узкие светодиодные фары.

На российском рынке Kia Sorento будет представлен с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 180 л.с. и 199-сильным дизельным агрегатом объемом 2,2 л. Машина будет выпускаться как с передним, так и с полным приводом, пишут «Известия».

В конце июля СМИ сообщили, что Kia представит новый компактный кроссовер Sonet в августе.

