Сегодня исполняется 30 лет со дня смерти Виктора Цоя

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Сегодня, 15 августа, исполнилось 30 лет со дня смерти музыканта Виктора Цоя.

Лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии. По официальной версии, он уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Он похоронен на Богословском кладбище Петербурга.

Песни Цоя популярны и по сей день. Самые известные — «Кукушка», «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет», «Мама, мы все тяжело больны», «Группа крови», а его композиция «Перемен» и вовсе стала одним из гимнов протестующих в Белоруссии.

В пятницу, 14 августа, в петербургском сквере возле станции «Проспект Ветеранов» начали устанавливать памятник Виктору Цою. Открыть его планируют до конца лета.

Также в пятницу в Казанском музее соцбыта прошел день памяти Виктора Цоя. Там открылась выставка «Кинохроника подполья», на которой представили фотографии, журналы, книги, кассеты, диски и значки 80—90-х годов. «Реальное время» показывает, как прошел День памяти в музее столицы Татарстана.

