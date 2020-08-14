Найджел Доус прибыл в расположение «Ак Барса» — фото
Канадский форвард Найджел Доус прибыл в расположение «Ак Барса» и находится на базе казанского клуба. Фото в кепке новой команды опубликовал официальный Instagram «Ак Барса». «Исенмесез, дуслар» — подписана публикация.
Ближайшее время Найджел будет находиться на карантине.
Напомним, по последней информации в стане «Ак Барса» есть целая группа лидеров, заболевших коронавирусом. Сегодня стало известно, что «ковидом» болеет и главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.
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