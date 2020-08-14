Рустам Минниханов облетел поля Мамадышского района и посетил экопарк в Рыбной Слободе

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Мамадышский район республики, где совершил облет полей, встретился с руководителями сельхозформирований, крестьянско-фермерских хозяйств и главами сельских поселений района.

Глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов сообщил главе республики, что уборочная идет полным ходом. На сегодняшний день убрано порядка 40% зерновых (всего в районе зерновых — 37 тыс. га) средняя урожайность составляет 43,5 ц/га.



Также Минниханов побывал на частном спортивном комплексе в селе Нижний Таканыш, реконструированном силами АПК «Продпрограмма». Здесь на средства инвестора за пять месяцев отремонтировали здание для размещения в нем спортивного комплекса с большим залом для мини-футбола, борцовским залом, тренажерным залом и залом для тенниса, сообщает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, президент Татарстана посетил экопарк «Дикая ферма» в Рыбно-Слободском районе республики, где живут олени и маралы. Видео он опубликовал в своем Instagram.