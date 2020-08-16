Интеллектуальное деловое пространство «100% Татарстан» запустят в День республики

Запуск интеллектуального делового пространства «100% Татарстан» состоится в День республики. В эфире с 30 августа по 10 сентября пройдут масштабные онлайн-мероприятия, в программе более 100 сессий по 21 направлению, сообщается в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан.



Цель площадки — поиск инвесторов и единомышленников. В рамках мероприятия пройдут онлайн-митапы, панельные дискуссии, эфиры лидеров мнений и блогеров, интервью с экспертами.

Президент республики Рустам Минниханов отметил, что современная жизнь требует нестандартных подходов в выстраивании отношений с партнерами и площадка может помочь открыть закрытые сегодня границы. «Прямые онлайн-эфиры дадут возможность каждому жителю республики принять участие в выстраивании будущего нашего Татарстана», — сказал он.