Гречка и настойка пустырника вошли в список с наиболее подорожавших товаров

Гречка и настойка пустырника вошли в список наиболее подорожавших за год товаров.Об этом говорят данные Росстата.

По данным ведомства, с июля 2019 года по июль 2020 года цены на гречку выросли на 72,72% , а на настойку пустырника — на 19,15%.

Также больше всего в России подорожали яблоки (34,8%), апельсины (32,51%) и чеснок (22,17%). Также выросли цены на йод (32%), препарат «Линекс» в упаковках по 10 капсул (24,96%) и ртутные термометры (21,59%), сообщает ТАСС.



Ранее Татарстан стал лидером по росту продаж гречки — они увеличились на 155%.

