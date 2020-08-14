Новости общества

14:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гречка и настойка пустырника вошли в список с наиболее подорожавших товаров

14:00, 14.08.2020
Гречка и настойка пустырника вошли в список с наиболее подорожавших товаров
Фото: pixabay.com

Гречка и настойка пустырника вошли в список наиболее подорожавших за год товаров.Об этом говорят данные Росстата.

По данным ведомства, с июля 2019 года по июль 2020 года цены на гречку выросли на 72,72% , а на настойку пустырника — на 19,15%.

Также больше всего в России подорожали яблоки (34,8%), апельсины (32,51%) и чеснок (22,17%). Также выросли цены на йод (32%), препарат «Линекс» в упаковках по 10 капсул (24,96%) и ртутные термометры (21,59%), сообщает ТАСС.

Ранее Татарстан стал лидером по росту продаж гречки — они увеличились на 155%.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем