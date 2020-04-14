Татарстан стал лидером по росту продаж гречки — они увеличились на 155%

За неделю с 6 по 12 апреля рост продаж гречневой крупы в Татарстане по сравнению с первой неделей февраля текущего года составил 155%. По этому показателю РТ занимает первое место среди регионов РФ, следует из данных Первого оператора фискальных данных (ОФД).

В топ-5 регионов по росту продаж также вошли Ярославская (131%), Нижегородская (103%), Ленинградская (76%), Тюменская (73%) и Московская (67%) области.

Ранее оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках Татарстана сообщил, что в республике достаточно продуктов питания. Запаса продуктов хватит как минимум на два месяца. Также ретейлеры и сельхозпроизводители пообещали не повышать цены на продовольствие.