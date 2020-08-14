Светлана Тихановская: «Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни»

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с новым обращением. В частности, она поблагодарила тех силовиков, которые отказались выполнять «преступные приказы», а также объявившие забастовку предприятия.

Тихановская заявила, что сейчас на улицах Белоруссии происходит кровавая бойня, и призвала власть пойти на диалог. «Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни», — отметила она.

Политик поблагодарила своих сторонников за поддержку. По ее словам, там, где комиссии подсчитали голоса честно, ее результат составил от 60 до 70%, а в Новой Боровой — 90%.

Также она призвала власть прекратить произвол и пойти на диалог с народом. Для этого она попросила мэров городов 15 и 16 августа организовать мирные массовые собрания.



Напомним, что ранее Светлана Тихановская призвала своих сторонников уважать закон, не выходить на площади и не противостоять милиции.

