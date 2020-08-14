После Сабантуя в Татарстане госпитализировали ребенка, Следком начал проверку

Сегодня Следком сообщил о начале доследственной проверке по факту ЧП на Сабантуе в Мамадышском районе Татарстана. 10-летнюю девочку увезли с этого праздника с черепно-мозговой травмой в БСМП Набережных Челнов.



По предварительным данным, тяжелую травму девочка получила во время удара о бревно, которое ранее использовалась для боя на мешках, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Следкома по РТ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение — есть ли признаки состава преступления в действиях организаторов праздника.