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После Сабантуя в Татарстане госпитализировали ребенка, Следком начал проверку

11:06, 14.08.2020
После Сабантуя в Татарстане госпитализировали ребенка, Следком начал проверку
Фото: caravanarba.org

Сегодня Следком сообщил о начале доследственной проверке по факту ЧП на Сабантуе в Мамадышском районе Татарстана. 10-летнюю девочку увезли с этого праздника с черепно-мозговой травмой в БСМП Набережных Челнов.

По предварительным данным, тяжелую травму девочка получила во время удара о бревно, которое ранее использовалась для боя на мешках, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Следкома по РТ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение — есть ли признаки состава преступления в действиях организаторов праздника.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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