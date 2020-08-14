МИД России предлагает перестать бесплатно эвакуировать людей из-за границы

Фото: пресс-служба президента РТ

МИД России предлагает отказаться от бесплатного возвращения на родину путешественников, оказавшихся в кризисной ситуации за рубежом. Ведомство предлагает заставить их компенсировать затраты государства.

Согласно проекту, вместо безвозмездного возвращения на родину МИД предлагает гарантировать возврат из-за границы россиянам при условии, что они возместят расходы бюджета. На возмещение расходов будет даваться три месяца.

При этом проект отличается от международной практики. По словам председателя коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константина Трапаидзе, предполагается, что эвакуация граждан является безвозмездной помощью в кризисной ситуации.

«Так, ЕС включил механизм гражданской защиты для вывоза граждан, оказавшихся во время пандемии в других странах. Расходы за нанятые самолеты покрываются с помощью союзных институтов стран — членов ЕС», — цитируют эксперта «Ведомости».



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